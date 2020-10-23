Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратовской области установлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По состоянию на 23 октября коронавирус выявили у 18 972 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 198 жителей региона. Минувшим днем заболели 183 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 12 685 человек, за сутки — 121 пациент. Всего скончались 145 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 128 из числа контактных, 70 — с неустановленным источником заражения. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 59 человек, 16 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 571,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове будут продлены осенние каникулы в образовательных учреждениях. Такое решение городской комитет по образованию принял в связи с существующей эпидемиологической ситуацией.

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