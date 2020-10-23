Тбилиси, , 09:18 — REGNUM Жить в условиях пандемии всем придется минимум полтора года, и поэтому защитная маска станет привычным атрибутом. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 22 октября сделал руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Меня часто спрашивают — сколько это, «долго»? Мой ответ: по крайней мере, полтора года. Мы должны привыкнуть к тому, что эта маска станет таким же атрибутом нашего сосуществования, как носовой платок в кармане», — сказал Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что ношение маски может снизить вероятность заражения инфекцией при контакте между людьми на 90%. В связи с этим, масочный режим позволяет намного снизить темпы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 октября в Грузии за время пандемии выявили 22 803 носителя коронавируса. Из них победили инфекцию 9401. В стране постоянно растет число выявленных случаев заражения в сутки.

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