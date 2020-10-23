Асаба, , 09:07 — REGNUM Губернатор нигерийского штата Дельта, расположенного на юге страны, объявил о введении 48-часового комендантского часа в связи с протестами против жестокости полиции. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление губернатора штата Дельта Ифеаньи Оковы.

В своем заявлении по национальному телевидению Окова подчеркнул, что все жители штата должны оставаться дома в течение 48 часов. Он также постановил закрыть все государственные и частные школы до понедельника, 2 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, на фоне протестов в штате Дельта из тюрьмы сбежали заключенные.

Комендантский час из-за общенациональных протестов уже был введен в штате Лагос, некоторых районах штата Риверс и штата Экити.

Напомним, что уже две недели в Нигерии проходят общенациональные акции протеста против «полицейской жестокости». Протесты начались под лозунгом упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), однако выступления не прекратились даже после того, как подразделение было расформировано, и президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал «обширные» реформы полиции.

По данным Amnesty International, в ходе протестов в стране погибли 12 человек. Подавление демонстраций широко осудили в мировом сообществе.

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