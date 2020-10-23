Магас, , 08:39 — REGNUM В Ингушетии приняты усиливающие меры в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса. До 1 декабря в республике запрещены все массовые мероприятия. Рекомендовано перевести на дистанционную форму работы всех лиц в возрасте 65 лет и старше. Указ об этом подписал 22 октября глава республики Махмуд-Али Калиматов.

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"Запланированные до 22 октября мероприятия будут проходить до 1 декабря без зрителей при полном соблюдении противоэпидемических мер. Работодателям рекомендовано перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим», — говорится в тексте указа.

Помимо этого, ограничивается число участников семейных мероприятий, в том числе свадеб, похоронных церемоний, поминок. Так, свадьбы предписано проводить в помещениях площадью менее 400 квадратных метров, при этом на 1 человека должно быть не менее 4 кв. м площади. Также до 1 декабря время работы предприятий питания будет ограничено — до 21:00.

Руководству предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с одновременным нахождением в одном помещении множества сотрудников, предписано предусмотреть специальный режим допуска и нахождения в зданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к населению республики с просьбой не заставлять власти усиливать меры безопасности в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Он призвал жителей региона строго соблюдать меры, предписанные санитарным ведомством из-за увеличивающегося изо дня в день числа новых случаев коронавируса в Ингушетии.

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