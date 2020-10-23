Пенза, , 09:00 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 23 октября подтверждены 162 летальных исхода от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от инфекции погибли еще три пациента. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первый погибший — 67-летний мужчина. Лечение пациента осложняли несколько сопутствующих заболеваний: атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, подвздошных, почечных артерий, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический диффузный бронхит, диффузный пневмосклероз.

55-летняя женщина страдала крайней степенью ожирения, синдромом Пиквика, лейомиомой матки.

Третья жертва — 58-летняя женщина. Пациентка имела сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз аорты, коронарных артерий, артерий головного мозга. Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.

Причина смерти пациентов — коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 164 человек, среди них 10 — несовершеннолетние. Под медицинским наблюдением остаются 5932 человека, сняли с коронавирусного учета 37 133 пензенца.

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