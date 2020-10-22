Пенза, , 13:09 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 164 человек, среди них 10 — несовершеннолетние. Об этом 22 октября сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

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Возраст инфицированных детей — от 5 до 16 лет. По географическому расположению наибольшее количество заболевших выявили в Пензе — 122 человека, еще 10 — в Пензенском районе. Под медицинским наблюдением остаются 5 932 человека, сняли с коронавирусного учета 37 133 пензенца.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по состоянию на 22 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 719 человек, за сутки заболели еще 164 пензенца. Минувшим днем носителями инфекции стали 168 пациентов.

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