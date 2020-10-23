Москва, , 05:31 — REGNUM Главный врач «Городской клинической больницы № 40» (больницы в московском посёлке Коммунарка) Денис Проценко 24 октября проведёт телемост для медиков Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

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Российский врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, Герой Труда, главный врач госпиталя для лечения коронавирусных пациентов Денис Проценко в течение часа будет общаться онлайн с врачами и медперсоналом Якутии, Бурятии, Сахалина, Приморья и Хабаровского края.

Телемост по теме лечения и реабилитации ковидных больных организует Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Он будет проходить в формате «вопрос-ответ».

Трансляция состоится 24 октября, в 9:00 по московскому времени.

Напомним, ещё весной Денис Проценко сам переболел коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, очередь из машин скорой помощи, фото которой было опубликовано в соцсетях, связана с ростом числа заболевших COVID-19 с тяжёлой формой лечения, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.