Бразилиа, , 03:54 — REGNUM Общее подтвержденных количество случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии увеличилось на 24 858 за сутки и достигло 5 323 630. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Из этого количества 4 779 295 выявленных пациентов уже излечились. Также за 24 часа в стране от осложнений при заболевании COVID-19 скончались еще 497 человек. Всего в Бразилии по этой причине умерли 155 900 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября бразильские власти отказались от соглашения о закупке в китайской вакцины против коронавируса.

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