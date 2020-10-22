Екатеринбург, , 23:47 — REGNUM Коммунальные службы Екатеринбурга вышли на улицы для борьбы с гололёдом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Соответствующее поручение дал глава города Александр Высокинский. «Машины будут работать всю ночь во всех районах уральской столицы», — сообщили в мэрии.

В частности, тракторы занимаются чисткой городских тротуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в новом сезоне снег в Свердловской области выпал 21 сентября 2020 года.

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