Екатеринбург, , 23:41 — REGNUM Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретится с сотрудниками ЦГКБ № 1 Екатеринбурга. Об этом сообщили в региональном министерстве.

Реаниматологи Свердловской областной клинической больницы №1 Okb1.ru

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Как передаёт «ЕАН», встреча состоится 23 октября 2020 года. Медиков приглашают прийти в актовый зал, где можно будет обсудить сложившуюся ситуацию с министром.

«Ожидается, что на встрече прозвучат вопросы по поводу главврача Дмитрия Айрапетова и жалобы на проблемы с «ковидными» выплатами», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горздрав Екатеринбурга начал проверку после сообщений о массовом увольнении медиков из ЦГКБ № 1.