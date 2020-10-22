Иваново, 22 октября 2020, 17:34 — REGNUM Данные сотрудников предприятий Ивановской области, которые нарушают масочный режим на улицах и в общественных местах, будут передаваться работодателям для принятия мер по месту работы. Решение принято региональным оперштабом, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 22 октября.
На территории Ивановской области действует масочный режим: носить защитные средства органов дыхания необходимо в общественном транспорте, а также во всех местах массового скопления людей. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима.