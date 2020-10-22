Варшава, , 16:30 — REGNUM 22 октября Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выпустил предупреждение о том, что в ряде регионов Поморья на севере страны в ближайшее время ожидаются сильные ветры. Объявлена опасность первой степени, передает Polskie Radio 24.

По данным Института, сильные юго-западные ветры со средней скоростью от 35 км/ч до 50 км/ч с порывами до 75 км/ч ожидаются в Слупске, Вейхерове, Лемборке и Пуцком Повяце, что в Поморском воеводстве у берегов Балтийского моря.

Предупреждение об опасности первого уровня означает, что ожидаются условия, которые могут привести к опасным метеорологическим явлениям, следствием которых могут стать материальные потери, а также угроза здоровью и жизни людей.