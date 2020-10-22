Порт-о-Пренс, , 16:21 — REGNUM Гаитянская авиакомпания Sunrise Airways объявила о возобновлении коммерческого авиасообщения с Кубой после семи месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что с 1 ноября при условии получения разрешения от властей Кубы авиакомпания будет отправлять коммерческие рейсы из гаитянского Порт-о-Пренса в кубинский город Сантьяго-де-Куба трижды в неделю, и в кубинский город Ольгин раз в неделю.

Для полётов компания будет использовать самолёты Jetstream 32. Полёты подобного типа в Гавану и Камагуэй могут быть возобновлены уже в декабре 2020 года.