Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM Свердловский минздрав разъяснил, в каких случаях больному COVID-19 требуется госпитализация. Документ размещён на сайте регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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Согласно инструкции, пациентам с лёгкой формой COVID-19 вполне достаточно амбулаторного лечения (можно проводить на дому). Экстренная госпитализация необходима, если температура держится на уровне больше 38,5 градусов по Цельсию в течение трёх дней, частота дыхательных движений стала больше 22 в минуту, а уровень сатурации кислорода в крови опустился ниже 93%.

Госпитализировать пациента с COVID-19 могут, если у него имеются два из четырёх критериев: температура выше 38 градусов, уровень сатурации кислорода в крови ниже 95%, частота дыхательных движений — больше 22 в минуту, а уровень С-реактивного белка сыворотки крови достигнет показателя в более чем 10 мг/л.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 728 смертей от COVID-19.

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