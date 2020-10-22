Париж, , 14:22 — REGNUM Опрос, проведенный во Франции Французским институтом общественного мнения (Ifpop) и опубликованный в четверг, 22 октября, выявил, что 87% жителей страны считают, что «светское мировоззрение» находится в опасности.

Согласно последним данным, 87% из 1 002 опрошенных опасаются за «светское мировоззрение» после жестокого убийства учителя истории Самуэля Пати, который на своих уроках показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

При этом 78% участников опроса считают, что показывать карикатуры на религиозных деятелей на школьных уроках «можно», а 79% убеждены, что «исламизм объявил войну Республике и Франции».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний исламист Абдуллах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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