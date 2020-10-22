Ульяновск, , 14:34 — REGNUM В столице Ульяновской области утвердили две площадки для складирования снежных масс, вывозимых с городских улиц в зимний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В Заволжском районе города снег будут свозить на территорию очистных сооружений на 11-ом Инженерном проезде. В правобережье подготовлен участок в 640 метрах на северо-запад от здания поста ГИБДД на кольцевой развязке Московского шоссе. После окончания периода снеготаяния дорожным службам поручено обеспечить уборку данных территорий и вывести весь мусор на полигоны твердых коммунальных отходов.

Для вывоза снега запланировали задействовать 21 самосвал, четыре специализированных и три фронтальных снегопогрузчика, а также тракторы.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области для очистки покрытия автодорог области будут задействованы свыше 300 единиц техники, которые в первую очередь направят на региональные трассы и школьные автобусные маршруты. В столице области зимнее содержание улиц обеспечат 164 единицы дорожно-уборочной техники. В настоящее время коммунальные службы заготавливают пескосоляные смеси. В наличии 24 тыс. тонн, дополнительные объемы будут завозить по мере необходимости.

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