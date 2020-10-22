Ульяновск, , 13:52 — REGNUM Коммунальные и дорожные службы Ульяновской области подготовились к предстоящему зимнему содержанию улиц и тротуаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для очистки покрытия автодорог области будут задействованы свыше 300 единиц техники, которые в первую очередь направят на региональные трассы и школьные автобусные маршруты. В столице области зимнее содержание улиц обеспечат 164 единицы дорожно-уборочной техники. В настоящее время коммунальные службы заготавливают пескосоляные смеси. В наличии 24 тыс. тонн, дополнительные объемы будут завозить по мере необходимости.

Ульяновск для улучшения организации работ по механизированной уборке разбили на участки, обслуживаемые механизированной колонной. Каждая из них будет обслуживать свою территорию. Такие участки создали во всех административных районах города. Вся спецтехника оборудована системой ГЛОНАСС. На областных дорогах работают два метеорологических поста — в Инзе и поселке Старая Майна. Они определяют состояние покрытия проезжей части и выдают прогноз на следующий день. Аналогичная метеостанция появится до конца текущего года в поселке Новая Майна Мелекесского района.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензе для обработки проезжей части и тротуаров заготовили почти 8,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, 2,2 тыс. тонн технической соли «Галит» и более 50 тонн «Бионорда».

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