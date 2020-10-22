Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 22 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 719 человек, за сутки заболели еще 164 пензенца. Минувшим днем носителями инфекции стали 168 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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В регионе с начала пандемии выздоровел 10 301 человек, за сутки — 89 пациентов. 159 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 22 октября подтверждены 159 летальных исходов от последствий заражений коронавирусом. За минувшие сутки от инфекции погибли еще три пациента.

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