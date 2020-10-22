Москва, , 11:24 — REGNUM Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал смерть человека, который принимал участие в испытании бразильской вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает 22 октября РИА Новости.

Гинцбург сказал, что пока не доказано, что человек умер от введения вакцины. Он считает, что если компания решила продолжить испытания вакцины, то у неё есть доказательства отсутствия связи смерти с вакцинацией.

«Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинации и смерти — то, конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — сказал Гинцбург.

Ранее национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем сообщило о смерти бразильского гражданина, который принимал участие в испытаниях вакцины AstraZeneca. Агентство не раскрыло причины смерти.

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