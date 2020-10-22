Барнаул, , 10:49 — REGNUM Скопление тел пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, в подвале больницы № 12 в Барнауле стало следствием нехватки патологоанатомов, а также возросшей нагрузки на них в связи с большим количеством смертельных случаев. Такое пояснение дали в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Читайте также: В подвале ковидного госпиталя Барнаула скопились десятки трупов

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патолого-анатомического исследования во всех случаях, а также дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача, — подчеркивается в письме регионального ведомства в адрес правительства региона. — В такой ситуации неизбежной становится очередность проведения аутопсий».

Также в минздраве подчеркнули, что типовые проекты российских больниц не предусматривают достаточного количества камер для хранения тел до и после аутопсии, число которых значительно возросло из-за пандемии, поэтому их вынужденно хранят в подвале. Здесь уже оборудовали отдельную комнату для временного хранения тел с соблюдением температурного режима.

«Свою роль сыграли также отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, а также карантинных мероприятий внутри семьи», — добавили в ведомстве.

В минздраве Алтайского края заверили, что уже начали принимать меры для исправления ситуации. Так, для снижения нагрузки на патолого-анатомическое отделение больниц, объёмы аутопсии временно перераспределены на другие отделения. Кроме того, организована работа отделения в две смены, в том числе в выходные дни. Также налажено взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула по оперативному оформлению документов для захоронения и организации похорон. Ведомство рассматривает возможность привлечения дополнительных кадров патологоанатомов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 октября, в интернете появилось видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор ролика, на каталках и полу лежат десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2.