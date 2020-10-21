Барнаул, , 08:29 — REGNUM В интернете появилось видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор, на каталках и полу лежат десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2. Судя по официальному сообщению минздрава Алтайского края, речь не идёт о фейке: патологоанатомы действительно не справляются с нагрузкой по вскрытию пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее.

Подвальное помещение больницы №12 в Барнауле Цитата из видео

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"Чтобы решить данную проблему специалисты нашего отделения работают в две смены, круглосуточно и без выходных, но даже это не позволяет изменить ситуацию», — пояснил главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев. Также по его словам, многие родственники просто-напросто не могут забрать тела умерших сразу после вскрытия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться крайне напряжённой. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5 233 человека, +48 за последние сутки) и ОРВИ (5 976 человек, +142 за последние сутки). Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 364 пациента (+9 за последние сутки), к ИВЛ подключены 138 пациентов (+3 за последние сутки). Также произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).

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