Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Петербурге в течение двух последних суток показатели смертности от COVID-19 различаются двукратно. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в городе от болезни скончались 24 человека.

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Это второй показатель среди регионов страны после Москвы, где умерли за сутки 66 человек.

При этом днем ранее власти рапортовали о смерти 49 жителей Петербурга. Таким образом, число летальных исходов, фиксируемых в сутки в Петербурге, в течение двух дней сократилось примерно вдвое.

Всего за время пандемии в городе от COVID-19 погибли 3533 жителя.

В России число летальных исходов превысило 25,2 тысячи.

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