Москва, , 10:21 — REGNUM Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова не давали своего согласия на смягчение приговора. Об этом 22 октября заявил адвокат Александр Добровинский, сообщает ТАСС.

По его словам, потерпевшие против смягчения наказания в любом виде. Они полностью согласны с позицией государственного обвинителя, добавил адвокат.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что потерпевшие по делу Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания для актера, но при условии искреннего раскаяния со стороны артиста.

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