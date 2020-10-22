Стокгольм, , 10:10 — REGNUM Разработчики из студии Fatshark решили провести специальное праздничное событие в честь пятилетнего юбилея со дня релиза игры Warhammer: End Times — Vermintide. Об этом 21 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

Событие пройдёт с 21 по 25 октября 2020 года. В рамках его проведения геймеры получат доступ к особым косметическим предметам и специальным вознаграждениям.

Напомним, Warhammer: Vermintide — это экшен с видом от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной одноимённой настольной игры. Релиз проекта на PC состоялся 23 октября 2015 года.

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