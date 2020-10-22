Лагос, Нигерия, , 09:44 — REGNUM Более 170 000 человек подписали онлайн-петицию с просьбой к правительству Великобритании ввести санкции в отношении лидеров Нигерии и полиции за нарушения прав протестующих в городе Лагос. Об этом сообщает ВВС Africa.

«Введение санкций обеспечит подотчетность и будет сдерживающим фактором для всех, кто причастен к нарушениям прав человека», — говорится в петиции, размещенной в сети.

Напомним, что во вторник, 20 октября, лица в военной форме открыли огонь по протестующим в районе Лекки города Лагос. Военнослужащие армии Нигерии отрицают свою причастность к инциденту.

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