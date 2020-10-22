Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратовской области установлен новый «рекорд» по числу заболевших коронавирусом за сутки. По состоянию на 22 октября коронавирус выявили у 18 774 человек, за 24 часа наличие инфекции подтвердили еще у 183 жителей региона. Минувшим днем заболели 165 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 12 564 человека, за сутки — 137 пациентов. Всего скончались 143 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 120 из числа контактных, 63 — с неустановленным источником заражения. Самое большое число инфицированных среди лиц старше 60 лет — 74 человека, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 565,7 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в районные больницы Саратовской области для борьбы с коронавирусом поступят автомобили регионального правительства. Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.

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