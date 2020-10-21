Саратов, , 09:28 — REGNUM В районные больницы Саратовской области для борьбы с коронавирусом поступят автомобили регионального правительства. Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.

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С его слов, поступают многочисленные жалобы относительно работы медицинских учреждений. «Переданные правительством машины — ресурс, который должен быть задействован эффективно», — отмечает Радаев. Минздраву области поручено незамедлительно реагировать на все проблемные моменты и мониторить ситуацию по каждому медучреждению, находиться на связи с руководством районных больниц. Все рекомендации по лечению коронавируса необходимо оперативно доводить до стационаров, добавил губернатор.

Сколько единиц автотранспорта будет передано — не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, в медицинских учреждениях Саратовской области возобновляют проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Соответствующее постановление подписано 20 октября и. о. вице-губернатором — председателем регионального правительства Романом Бусаргиным.

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