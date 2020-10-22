Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество беременных школьниц из-за особенностей работы медучреждений в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщили в НИИ Охраны материнства и младенчества (Екатеринбург).

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По данным структуры, многим девочкам не удалось сделать аборты в нужный срок. Часть больниц переоборудовали под «коронавирусные» госпитали.

«Из-за этого прерывание часто случалось уже на поздних сроках, а многие решали сохранить беременность», — цитирует портал «Е1» директора НИИ Галину Мальгину.

По данным регионального минздрава, несовершеннолетних беременных стало с начала 2020 года на 4,6% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжают переоборудовать медучреждения под приём больных COVID-19. Ранее в Екатеринбурге переоборудовали под эти цели хоспис.

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