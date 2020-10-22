Стокгольм, , 09:22 — REGNUM 42-летнего жителя шведского Норрланда признали виновным в оскорблении афроамериканца. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 10 500 крон (€1000). Об

Конфликт между двумя мужчинами произошел 24 ноября 2019 возле одного из кафе, расположенного в Шеллефтео. Осужденный во время словесной перепалки назвал потерпевшего «чертовым негром».

Согласно решению окружного суда, «оскорбление, несомненно, нанесло ущерб самоуважению и чувству достоинства [потерпевшего]».

Журналисты, отмечают, что с помощью законодательства правоохранители в судебном порядке преследуют этнических шведов, которые произносят запретное слово «негр», считающееся поводом к разжиганию ненависти по отношению к этническим группам.