Пенза, , 09:17 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 22 октября подтверждены 159 летальных исходов от последствий заражений коронавирусом. За минувшие сутки от инфекции погибли еще три пациента. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первый погибший — 66-летний мужчина. Лечение пациента осложняли несколько сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, артериальная гипертензия.

74-летний мужчина страдал хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей. Кроме этого у пациента имелись последствия перенесённых церебральных инсультов, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия.

Третья жертва — 68-летняя женщина. Пациентка страдала несколькими сопутствующими заболеваниями, среди которых бронхиальная астма, ожирение 3 степени и другие.

Причина смерти пациентов — коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Пензе появится еще одна лаборатория по обследованию на коронавирус. Необходимое оборудование в ближайшие дни поступит в четвертую городскую больницу.

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