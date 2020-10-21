Пенза, , 10:58 — REGNUM В Пензе появится еще одна лаборатория по обследованию на коронавирус. Необходимое оборудование в ближайшие дни поступит в четвертую городскую больницу. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев 20 октября во время прямой линии.

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«Мы создали еще одну лабораторию в 4-й городской больнице Пензы, со следующей недели она будет работать в полную силу. Я принял решение выделить дополнительные средства на закупку лабораторного оборудования, которое позволит увеличить количество тестов еще на 1000 в день», — сообщил глава области.

Также лабораторные исследования будут проводить в областной больнице имени Н. Н. Бурденко и в Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, с 1 октября на базе ГБУЗ «Клиническая больница №4» в Пензе открыли клинико-диагностическую лабораторию, где будут проводить диагностические исследования на выявление новой коронавирусной инфекции и гриппа.

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