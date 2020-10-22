Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Екатеринбурге массово уволились медики одной из больниц. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, речь идёт о городской больнице № 1. Якобы там медработников стало меньше почти на 60 человек. В самой больнице журналистам не стали давать комментарии по ситуации.

Горздрав Екатеринбурга начал проверку фактов, обнародованных в СМИ. Как сообщало ИА REGNUM, скорая помощь города испытала пиковую нагрузку. Горожане буквально атаковали медиков звонками, также стало больше выездов.

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