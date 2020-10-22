Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Публикация популярного стримера Dr DisRespect (Гай Бэйм) в Twitter заставила фанатов думать о том, что он может каким-то образом поучаствовать в проекте будущей игры Cyberpunk 2077. Об этом 22 октября сообщил портал Game Rant.

«Просто подождите, пока вы не увидите, что мы запланировали. Следующий уровень», — написал Dr DisRespect в тексте публикации, в которой он сделал репост со страницы Cyberpunk 2077. Некоторые пользователи сразу же сделали предположение по поводу участия стримера в проекте и задали ему соответствующие вопросы, но Dr DisRespect не стал на них отвечать.

https://twitter.com/drdisrespect/status/1318241391420428288

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Dr DisRespect впервые получил скин (образ персонажа) в видеоигре. Контент, имеющий отношение к стримеру, появился в бесплатном многопользовательском шутере от третьего лица Rogue Company.

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