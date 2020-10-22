Дублин, , 02:44 — REGNUM Строгие карантинные меры вступили в действие в Ирландии в соответствии с принятым 19 октября решением правительства республики на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Согласно новым правилам, жителям Ирландии разрешено контактировать лишь с близкими родственниками. В республике закроются все магазины, кроме продовольственных и аптек. Заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей — теперь они могут работать только навынос или на доставку.

Кроме того, власти ограничили передвижения жителей — теперь запрещено отходить от дома дальше 5 километров. Все предприятия, где это было возможно, переведены на удаленный режим работы. Нарушителям карантина грозят штрафы размером от 500 до 2500 евро.