Вашингтон, 22 октября 2020, 02:36 — REGNUM Документы о помиловании пятерых граждан США подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
В числе помилованных значатся: Ленора Логан, Чарльз Тэннер, Джон Болен, Кертис Макдональд и Рашелла Рид. Последняя была осуждена за мошенничество, а все остальные — за статьи, связанные с оборотом наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Дональд Трамп подписал указ о помиловании Джона Пондера, который ранее отсидел за ограбление банка и начал заниматься благотворительностью.
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