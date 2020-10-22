Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Крупнейшая операция по борьбе с преступностью с США под названием Legend привела к аресту почти 5 500 человек, начиная с июля. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора страны Уильяма Барра, размещенном на его сайте.

Деятельность правоохранительных органов охватила девять американских городов. Отмечается, что среди задержанных 276 человек подозреваются в совершении убийств. Кроме того, по сведениям Барра, в рамках операции сотрудники правопорядка конфисковали свыше 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, а также изъяли почти 28 кг героина и 30 кг кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Уильям Барр заявил, что с момента начала операции Legend в США были арестованы почти 1500 человек.

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