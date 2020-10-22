Екатеринбург, , 00:50 — REGNUM Заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, в котором он разрешил недовольным пассажирам выгонять из автобуса людей, не использующих маски, вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане поделились своим мнением 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть пользователей сети оказалась уверена, что слова мэра Екатеринбурга могут послужить причиной для проявления немотивированной агрессии среди граждан города. По мнению комментаторов, главе города не следует призывать к проявлению насилия жителей, а поручать выполнение этой функцию силовым структурам.

«Мэрия Екатеринбурга, своими действиями, словами о тактичности и нетерпимости граждан к гражданам, пытаются разжечь конфликт и войну среди населения города и области в переросшее в вооружённое столкновение, с травмами и летальными исходами!», — считает пользователь Ал.

Другие пользователи указали на то, что, к примеру, в Москве уже в принципе нельзя попасть в общественный транспорт без маски. Более того, нарушивших предписание граждан штрафуют, что побуждает их следовать требованиям масочного режима.

«Не знаю как в Екатеринбурге, а в Москве уже никуда не пускают без маски — ни в какие ТЦ и магазины. Реально: если забыл маску — всё, возвращаешься домой. И в транспорте штрафуют, чего реально не хочется. И, вы знаете, я вообще не против», — поделился мнением Максим К.

Для некоторых граждан подобное разрешение главы города стало означать, что в российском обществе развивается некий психоз, который в будущем может выразиться в актах агрессии. Всему виной режим самоизоляции, считают люди, и отсутствие наглядной перспективы для людей, которые, будучи заперты по домам, начинают понемногу сходить с ума.

«Так и представляю бойни в каждом автобусе, из-за того что кто то кого то выгоняет из транспорта. Кошмар, вирус не убьёт, убьём сами друг друга. Мне все равно, я не разглядываю кто рядом в маске, кто без. Я работать не прекращала, по 4 часа в транспорте, каждый день, тьфу-тьфу пока мимо. Сестра из дома работает, ездит на машине, с людьми не общается, в июне переболела, до сих пор ни нюха, ни вкуса», — пишет пользователь ZwerOK.

Нашлись и те, кто попытался провести логическую цепочку и понять: зачем носить маску тому, кто уже переболел коронавирусом? Пользователи уверены, что такой надобности нет, а власти попросту используют излишние меры по борьбе с распространением заразы.

«Если человек уже переболел и у него уже выработались антитела к ковиду, то он не опасен окружающим, и он сам находится в безопасности. Зачем ему одевать маску? когда человек одевает маску, то это он ограждает окружающих от своих вирусов. А нем защищается сам. Хирург, делая операцию. одевая маску и обеззараживая рука и инструменты, защищает пациента от заражения, а не защищает себя, в большинстве случаев, от пациента. Так почему сейчас все поставлено все с ног на голову?», — задаётся вопросом Наталия Ф.

Напомним, 21 октября Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сделал заявление, в котором разрешил недовольным пассажирам выгонять из автобуса людей, не использующих маски.