Скопье, , 00:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 21 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2688 образцов был выявлен 641 носитель коронавируса. Этот показатель вновь стал антирекордом для страны, однако увеличение числа выявленных случаев на этот раз объясняется большим числом проведенных тестов. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 12 пациентов с COVID-19, среди которых оказался 60-летний хирург из города Куманово. Ещё 233 пациента были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 24 836 случаев заражения, 862 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 6069 человек. 17 905 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 408 носителей коронавируса