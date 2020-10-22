Приштина, , 01:00 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 21 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 974 образцов в крае было выявлено 127 носителей коронавируса. Ещё 49 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 17 263 случая заражения коронавирусом. 14 836 пациентов уже здоровы. 657 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1770 человек.

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Ситуация в Косово уже месяц остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже пятый раз за полторы недели фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей — за это время число заражений подскочило со 150 до 535, то есть выше, чем в три раза. Ухудшается положение дел и в Албании, где число выявленных заражений за сутки увеличилось на 50 и достигло 257, что стало очередным антирекордом.

Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку 100 в сто заражений, однако тенденций к неукротимому росту пока не наблюдается.

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