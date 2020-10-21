Москва, , 18:01 — REGNUM Сервис «Московская электронная школа», при помощи которого проводятся уроки в школах Москвы, работает стабильно. Об этом 21 августа сообщили в департаменте образования и науки столицы.

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"Сейчас «Московская электронная школа» работает стабильно, несмотря на серьёзную нагрузку», — рассказали в департаменте.

По информации ведомства, 21 октября при помощи МЭШ провели около 150 тыс. уроков для учеников с шестого по 11-й классы. Всего система насчитывает порядку 2 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционные занятия в начале недели начались со сбоев в системе.