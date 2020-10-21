Белгород, , 17:10 — REGNUM Список врачей-получателей единовременной выплаты расширят депутаты городского совета Белгорода, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии. По 350 тысяч рублей получат некоторые семейные врачи.

Список возможных получателей дополнят молодыми участковыми педиатрами и терапевтами, которые сейчас работают и обучаются в ординатуре по специальности «Семейная медицина». С инициативой выступил депутат по 7-му избирательному округу Олег Головченко. Молодые семейные врачи, принятые впервые на работу в областные государственные учреждения здравоохранения в Белгороде, получат по 350 тысяч рублей. Тем самым власти рассчитывают укрепить первичное медицинское звено поликлиник.

«В настоящее время на 78 участках работает 74 участковых врача-педиатра, из которых 29 — специалисты в возрасте старше 60 лет. Выпускники медицинских вузов, как правило, не стремятся идти работать участковыми специалистами, поскольку уровень заработной платы несопоставим с объёмом работ», — отметил Олег Головченко.

Средства на реализацию решения выделят из бюджета Белгорода. Решение примут на очередной сессии городского Совета 27 октября.