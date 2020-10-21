Белгород, 21 октября 2020, 17:10 — REGNUM Список врачей-получателей единовременной выплаты расширят депутаты городского совета Белгорода, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии. По 350 тысяч рублей получат некоторые семейные врачи.
Список возможных получателей дополнят молодыми участковыми педиатрами и терапевтами, которые сейчас работают и обучаются в ординатуре по специальности «Семейная медицина». С инициативой выступил депутат по 7-му избирательному округу Олег Головченко. Молодые семейные врачи, принятые впервые на работу в областные государственные учреждения здравоохранения в Белгороде, получат по 350 тысяч рублей. Тем самым власти рассчитывают укрепить первичное медицинское звено поликлиник.
Средства на реализацию решения выделят из бюджета Белгорода. Решение примут на очередной сессии городского Совета 27 октября.