Ташкент, , 16:01 — REGNUM Экспорт электроэнергии из Туркмении в Узбекистан сократился в 2,4 раза из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, сообщили в пресс-службе АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

В компании отметили, что в Узбекистане задействованы все необходимые мощности для компенсации импорта. Поставки электроэнергии из Туркмении планируется восстановить в ближайшее время.

Отметим, 21 октября в 6:52 (4:52 мск) произошло аварийное отключение ЛЭП 500 кВ, которая соединяет энергосистемы Узбекистана и Туркмении. В результате аварии была отключена часть потребителей в Узбекистане.