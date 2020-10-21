Москва, , 15:49 — REGNUM Почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрий Смирнов «немало потрудился на благо святой церкви» и внёс значительный вклад в утверждение семейных ценностей среди современников. Об этом говорится послании патриарха Московский и всея Руси Кирилла с соболезнованиями, направленном родным и близким протоиерея.

«В многообразии возложенных на него послушаний отец Димитрий неизменно стремился являть себя добрым и любящим пастырем, с дерзновением и сердечной простотой возвещающим людям Евангельские истины, находящим слово ободрения и поддержки для всех его чаявших», — говорится в обращении.

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«Скорблю, что лично не смогу принять участие в отпевании почившего пастыря по причине нахождения на карантине по указанию врачей», — отметил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, о кончине почётного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова стало известно 21 октября. Ему было 69 лет. С сентября 2020 года Смирнов находился в больнице в реанимационном отделении. Тогда источники сообщали, что это не связано с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти протоиерея стало хроническое заболевание, которым он уже давно страдал.