Уппсала, Швеция, , 15:34 — REGNUM Уппсала стала первым регионом, в отношении которого Агентство общественного здравоохранения Швеции ужесточило местные рекомендации в целях снижения распространения коронавирусной инфекции. Однако журналисты новостной службы Sveriges Radio сообщают, что в самом городе наблюдается переполненность общественного транспорта.

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Напомним, что ранее ведомство категорически не рекомендовало пользоваться услугами общественного транспорта и физически контактировать со всеми людьми, за исключением лиц, проживающих совместно в одном домовладении.

«Серьезных изменений по сравнению с тем, что было раньше, действительно, нет», — констатировала пресс-секретарь региональной администрации Хелена Кланге.

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