Москва, , 15:06 — REGNUM В России и за рубежом продано более 15 млн российско-японских тестов на коронавирус. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил 21 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

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Он напомнил об инвестициях в тесты на новый коронавирус, которые в России стали первыми, прошедшими регистрацию. Результат этих тестов готов за 30 минут, тогда как в случае с обычными требуется 2,5 часа.

«Этих тестов было продано 15 млн, в том числе в зарубежные страны», — сказал Дмитриев.

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