Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не имел в виду, что к противникам масок в общественном транспорте следует применять физическое воздействие. Об этом заявил сам градоначальник в кулуарах форума 100+.

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Ранее мэр ответил журналистам на вопрос, стоит ли выгонять «ковид-диссидентов» из общественного транспорта, на что Высокинский ответил: «Можно и нужно».

﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿"Имелось в виду не физическое воздействие», — передаёт слова градоначальника «ЕАН».

По словам мэра, кондукторам, которые обязывают жителей надевать маски, должно прийти на помощь «общественное мнение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга призвали не трактовать слова градоначальника о действиях в отношении жителей без масок буквально.

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