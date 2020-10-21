Кинешма, Ивановская область, , 14:19 — REGNUM Три дизайнерские скамьи, стоимость каждой из которых составляет 1 млн 977 рублей, установлены в городе Кинешма Ивановской области в рамках третьего этапа благоустройства площади Революции.

Благоустройство площади Революции в Кинешме ведётся по проекту КБ «Стрелка». В начале октября здесь были установлены три дизайнерские скамьи, конструкции носят название «Аксонометрии», и стоимость каждой из них составляет 1 млн 977 рублей, пишет портал Кинешемец.ru.

Общая стоимость третьего этапа реконструкции площади Революции (в него входит установка трёх скамеек и 15 урн) составила 3 млн 305 тыс. 821,24 руб., в соответствии с данными, опубликованными на сайте госзакупок. Три скамейки, о которых идёт речь, в соответствии с документами закупки, имеют размеры 850 мм на 7000 мм на 2000 мм, состоят полностью из клеёной доски (лиственница 40 мм, класс второй), обработаны специальными средствами для сопротивления воздействию окружающей среды, а также антипожарными реагентами.

Интересно, что, в соответствии со сметой, размещенной на сайте госзакупок, базовая цена одной скамейки «Аксонометрия» составляет 109,7 тыс. рублей. Заказчиком выступило МКУ городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

Столь высокая цена за элементы благоустройства уже вызвало недовольство со стороны жителей Кинешмы — кинешемцы недоумевают, в том числе, и по поводу размеров семиметровых «золотых» скамеек.