Иерусалим, , 14:10 — REGNUM Состояние генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины Саиба Ариката, у которого ранее диагностировали COVID-19, несколько улучшилось. Об этом сообщила агентству Maan его дочь.

Арикат реагирует на лечение. Врачи ожидают положительные сдвиги в его состоянии 21 октября.

Политик находится в реанимации больницы «Хадасса — Эйн-Керем» в тяжелом, но стабильном состоянии, уточняет телеграм-канал «Вести Израиль». Его подключили к аппарату ECMO, насыщающему кровь кислородом, из-за острой дыхательной недостаточности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Палестине опровергли сообщения о смерти Ариката.

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