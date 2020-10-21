Кутаиси, Грузия, , 14:08 — REGNUM В Кутаиси прошла церемония открытия Международного Технологического университета. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Сообщается, что открыл мероприятие ректор университета Александр Тевзадзе. Также на церемонии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, спикер парламента страны Арчил Талаквадзе и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

На церемонии открытия первые студенты вуза принесли присягу университету. К первокурсникам обратился глава минобразования.

«Состоялась очень увлекательная церемония. Сегодня поистине исторический день, — сказал Чхенкели. — Вы — первый поток уникального университета, являетесь частью академической истории Грузии! Учеба в Кутаисском международном университете, действительно, уникальная возможность, это большая честь и большая ответственность».

Стоит отметить, что университет начали строить в 2016 году. В фонде «Карту», который принадлежит самому крупному бизнесмену Грузии и председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, заявили, что выделили на это € 1 млрд.

Вуз рассчитан на 60 тыс. студентов, он располагается на 153 гектарах. В «Карту» обещали после завершения строительства передать университет в дар государству.