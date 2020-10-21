Москва, , 14:08 — REGNUM Осложнения течения COVID-19 за редким исключением не происходят у детей младше 10 лет. Об этом 21 октября заявил главный детский онколог — гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, дети возрастом младше 10 лет переносят COVID-19 как ОРВИ.

«У детей старше 10 лет есть более тяжелые формы заболевания с разными видами осложнений», — сказал Румянцев.

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